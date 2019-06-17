أحلام تشكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من بروفات إحدى حفلاتها.
وعلقت أحلام: "عندما تكون الأعمال للتاريخ يكون اسم سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد مصاحب لهذه الأعمال، فشكراً سمو الأمير على هذه الثقة الكبيرة، وأكون تشرفت أن أكون أول مطربه خليجيه تُغني من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أضخم الأعمال في ألبومي توزيع مايستروا العرب وليد فايد".
وكانت أحلام عبرت عن سعادتها لغنائها في زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأحيت حفلاً جماهيرياً ناجحاً في السعودية
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