صوت وائل جسّار يصدح في قبرص.. وكمنجة "ديفانيسا" تشاركه المسرح

حفلات الصيف العربية في الخارج هي الأكثر إنتظارًا لعشّاق الحفلات والسفر سويًّا، ومن غيره فندق ميريت هو الرائد في تنظيم حفلات الصيف العربية في قبرص، هذه المحطة التي عوّدنا عليها نائب رئيس مجلس إدارة الميريت، السيّد "نبيل شومان".

قام فندق ميريت رويال الرائد في مجال الخدمات، والذي يقع في قبرص الشمالية، باستضافة وليست للمرّةِ الأولى، ملك الإحساس الفنان وائل

جسّار وذلك يوم السبت 15 من شهر يونيو الجارى، بالإضافة لملكة الكمنجة الفنانة "ديفانيسا".

وبدأ الحفل مع الموهوبة ديفانيسا، التي قدّمت عرضًا مميّزًا بالعزف على الكمنجة، فأشعلت الأجواء خلال الدقائق القليلة الأولى، فعزفت "جانا الهوى"، "وحشتوني"، وميدلي من الأغاني العالقة بأذهان الناس لتختم عرضها الذي أبهرت به الحضور.

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انتقل المسرح للفنان وائل جسّار، الذي أحيا كعادته حفلًا استثنائيًا حضره المئات من مختلف الدول المجاورة، عربية كالعراق، لبنان، مصر، وأجنبية كاليونان وغيرها، حيث قضوا ليلة ممتعة على صوت عملاق الإحساس الذي دخل المسرح مع أغنيته الشهيرة "بالصدفة" ليغني بعدها باقة من أجمل أغانيه كـ "قلبي وقلبك"، "خليني ذكرى"، "مشيت خلاص" وغيرها العديد من أغانيه التي لا تموت.

وأطرب الحضور على موال العملاق وديع الصافي "يا قلبي كل ما جفني بكي مشي" مع أغنية "فين الغزلان".