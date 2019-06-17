بعد غياب 17 عاما.. محمد منير يعود إلي مهرجان جرش للثقافة والفنون

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الدورة الرابعة والثلاثون، التي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، وذلك بعد غياب 17 عام عن المشاركة.



ومن المقرر أن يشارك أيضًا في المهرجان عدد كبير من نجوم الغناء إلي جانب منير، أبرزهم الفنانة التونسية صوفيا صادق، محمد عساف، ديانا كرزون، مرسيل خليفة، بالإضافة لبعض الفرق الغنائية من بلاد عربية مختلفة، منهم،

فرقة "نادي الجيل" من الأردن، فرقة "شيوخ سلاطين الطرب" من سوريا، وفرقة "أوبرا الإسكندرية" من مصر.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان هذا العام سوف تقام علي جميع مسارح جرش، ولن يقتصر علي المسرح الشمالي والجنوبي كما كان يحدث كل عام، تحت إشرف مدير المهرجان أيمن سماوي.

