عروض "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل".. الخميس فقط

أعلنت "كايرو شو" المنتجة لمسرحيتي "الملك لير" و"3 أيام في الساحل"، عن عروض "الويك إند" هذا الأسبوع، ليوم الخميس فقط، للمسرحيتين، احتفالا بإنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر يوم الجمعة المقبل.
وكشف مصدر مسؤول بكايرو شو ان الساحل و لير مستمرتان طوال الصيف و ببرنامج مكثف للعروض ، لافتا الي ان برنامج الصيف سيتم الإعلان عنه بشكلدائم سواء مباشرة من خلال الصفحات الرسمية للشركة علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة او عن طريق شركة تيكتس مارشيه المسئولة عن حجز التذاكر.
"الملك لير " يتم عرضها علي مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني و عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة
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