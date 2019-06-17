عروض "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل".. الخميس فقط

أعلنت "كايرو شو" المنتجة لمسرحيتي "الملك لير" و"3 أيام في الساحل"، عن عروض "الويك إند" هذا الأسبوع، ليوم الخميس فقط، للمسرحيتين، احتفالا بإنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر يوم الجمعة المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بكايرو شو ان الساحل و لير مستمرتان طوال الصيف و ببرنامج مكثف للعروض ، لافتا الي ان برنامج الصيف سيتم الإعلان عنه بشكل

دائم سواء مباشرة من خلال الصفحات الرسمية للشركة علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة او عن طريق شركة تيكتس مارشيه المسئولة عن حجز التذاكر.

"الملك لير " يتم عرضها علي مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني و عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة

في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة اما مسرحية "٣ أيام في الساحل" فيتم عرضها علي مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر بطولة نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي بمشاركة بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي