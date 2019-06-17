شاهد.. تعليق أمير طعيمة علي وفاة الرئيس السابق محمد مرسي

أثار موت الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما جعل الشاعر الغنائي أمير طعيمة يخرج عن صمته ويعلق علي الأمر، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر".





فكتب طعيمة عبر حسابه، قائلًا: "الموت له حرمة و محمد مرسي الآن بين يدي الله يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء.. انت ما تعرفش ايه اللي في صحيفتك و لا هتبقي في مكان أفضل

منه و لا لا.. اتقوا الله شوية و احترموا الموت... النبي قام لجنازة يهودي رغم كل ما عاناه من اليهود".

يذكر أن محمد مرسي العياط، توفي اليوم الاثنين، أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.