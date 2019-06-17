بالفيديو.. آية عبدالله تطرح أغنية كأس الأمم الإفريقية "مصر نمبر وان"

طرحت المطربة آية عبدالله، منذ قليل أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "مصر نمبر وان"، وذلك تزامنًا مع اقتراب بطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "مصر نمبر وان"، من كلمات مصطفي الجمل، الحان فوزي عز الدين، توزيع كاميليو، وقد ظهر في الكليب لقطات متميزة من مباريات المنتخب المصري

في البطولات السابقة لكأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، سوف تنطلق فعالياتها ابتداء من 21 يونيو، حتي 19 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

شاهد الفيديو كليب هنا...

