تعرف علي سبب وفاة مصممة الأزياء العالمية "جلوريا فاندربلت "

توفت آيقونة الفن "جلوريا فاندربيلت" عن عمر ناهز 95 عاما، حيث أعلن نجلها أندرسون كوبر لشبكة التليفزيون (CNN) إنها توفيت في منزلها

بجانب أصدقائها وعائلتها، وتابع أنها كانت في صراع بمعانتها بمرض السرطان.

وأوضح بوصفها إمراة غير عادية،

محبة للحياة، وعاشتها بشروطها الخاصة.

الجدير بالذكر أنها كانت رسامة وكاتبة ومصممة أزياء، كما أن لها خط أزياء وعطور باسمها منذ السبعينات.

وكانت جلوريا ولدت في نييورك 1924 وعاشت في فرنسا.