شاهد.. صورة نادرة لآيتن عامر برفقة والدها

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شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة قديمة جمعتها بوالدها الراحل، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت آيتن الصورة تزامنًا مع "يوم
يغفرلك".
يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، كان مسلسل "شقة فيصل"، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من: كريم محمود عبدالعزيز، ، صلاح عبدالله، وائل نور، نسرين أمين، أحمد فتحي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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