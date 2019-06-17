خاص الفن- غادة عادل مستاءة وتفكر في تقديم شكوى والسبب؟خاص بالصور- أهل الفن والإعلام يجتمعون في سهرة...

ميرنا وليد - بيروت - رغم نجاح فيلمها الأخير "​كازبلانكا​" والذي تعود به الممثلة ​غادة عادل​ للسينما وهو من بطولة أمير كرارة واياد نصار، علمنا بأن غادة مستاءة كثيرا بعد أن فوجئت بقيام المخرج بيتر ميمي بحذف بعض من مشاهدها في العمل وتحديدا المشهد الذي يوضح ضرورة سفرها لمدينة كازبلانكا وتفكر غادة في تقديم شكوى بعد أن فوجئت بالأمر.

الجدير ذكره ان فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الممثلين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي.

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