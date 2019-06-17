خاص بالصور- أهل الفن والإعلام يجتمعون في سهرة مميزّة زينتها أجواء هاواي

ميرنا وليد - بيروت - بحضور نخبة كبيرة من أهل الفن والإعلام وشخصيات اجتماعية تم افتتاح ​Lancs Pool and Bar​ في أوتيل الـ ​Lancaster Plaza​ بمنطقة الروشة-بيروت-لبنان.

ومن بين الحاضرين من الوجوه الفنية والإعلامية ماريو باسيل وأرزة الشدياق وميشيل قزي وبرناديت حديب ورندلى قديح وناتالي فضل الله وشادي مارون وميرنا مكرزل وعماد فغالي وكميل متى وهند باز وفيليب أسمر وعقل فقيه ورامي سلمون ونضال بشراوي.

وعلى انغام الموسيقى اللبنانية والعربية والاجنبية تم توزيع الكوكتيل على الحاضرين، وكذلك تم التقاط الصور التذكارية مع عارضات ازياء استقبلونا من المدخل وهن متألقات بازياء هاواي، والريش الذي زينهن.

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وخلال السهرة المميزة التي تطل على بيروت مع منظر خلاّب تم العزف على الكمان.

وكذلك كان للأضواء حصة مميزة في هذه الليلة، حيث كانت كلها ملونة زادت من الحماس إيقاعا لافتا.