خاص الفن – تولين البكري تدعم عابد فهد وأمل عرفة.. وهذا ما قالته عنهما

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية ​تولين البكري​ عن غضبها بسبب ما أثير حول مواطنيها الممثلين ​عابد فهد​ و​أمل عرفة​ من إشاعة منع ظهورهما على الشاشات المحلية من جهة، وتعرضهما للإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

وتساءلت: لماذا يصرّ الناس على تسييس الفن؟ لماذا لا يفصلون السياسة عن مفاصل الحياة عامة وعن الفن بشكل خاص؟

وقالت: "هذين الممثلين العظيمين، علينا تكريمهما ودعمهما ودفعهما للأمام ليصلان إلى هوليوود بدلاً من محاربتهما بطريقة مشينة ومعيبة، بربكم كيف سنتطور إن كانت عقولنا مازالت متحجرة"؟

وأكدت أنها تدعم عرفة وفهد، ومن المعيب ألا يقف معهما الجميع، لأن ما قدماه من فن راقي يشفع لهما، ولكن هل من مجيب؟

يشار إلى أن تولين تميزت خلال شهر رمضان بثلاث إطلالات في "دقيقة صمت" و"باب الحارة 10" و"حرملك".