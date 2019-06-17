خاص الفن- مادلين مطر تكشف عن جديدها وتستعد لمشاريع جديدة

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الفنانة ​مادلين مطر​ انها تتحضر لاصدار اغنية سينغل جديدة ستكون باللهجة اللبنانية قريبا على ان تصورها فيديو كليب بالفترة المقبلة.

كما تتحضر مادلين للمشاركة بأكثر من مهرجان في لبنان خلال الصيف وكانت قد احيت حفل زفاف في مصر منذ اسابيع.

كانت قد طرحت مادلين مطر فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "خانوني" وذلك على يوتيوب.

وحمل هذا الكليب توقيع المخرجة مي الياس التي تعاونت معها مؤخراً في غالبية كليباتها، وكانت قد كشفت مطر للفن عن ان هذا الكليب سيواكب عصر التكنولوجيا من ناحية الفكرة والصورة الجميلة.

"خانوني" من كلمات قصي عيسى، ألحان نور الزين وتوزيع حسام الدين.