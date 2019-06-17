سعد الصغير بعد حكم حبسه عامًا: ما حصل "سوء تفاهم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان المصري سعد الصّغير أنه تهرّب من الضرائب، وذلك بعد تأييد محكمة مصرية حبسه عامًا مع إيقاف التنفيذ بسبب تهربه من الضرائب.

وأكّد سعد خلال إحدى اللقاءات الصّحفية أن ما حصل لم يقصده بالفعل، مؤكدًا أنه يتمتع بالنزاهة، والكل يعلم ذلك، وبسبب سوء ظرفه اضطر أن يبيع أي شيء يملكه.

وصرّح سعد أن ما حدث سوء تفاهم ليس مقصودًا، فقد فوض شخصًا ليقوم بتسديد الضرائب عنه وقتها، واعتمد على أنه سوف يقوم بالمهمة على أكمل وجه ومع الوقت نسي سعد أمر هذا الموضوع لكن الشخص للأسف نَسي أو همَّش الموضوع، وهذا ما تفاجأ به سعد بعد حوالي 4 أشهر بصدور حكم غيابي، وكفالة 50 ألف جنيه، وتعويض بنفس المبلغ المستحق للضرائب، بمعنى أن الضرائب مليون و300 ألف جنيه، سيتم دفع 2 مليون و600 ألف، وقال سعد: "حاليًا سددت مليونين، وسيتم سداد المتبقي".

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وكانت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، أيّدت الحكم الصادر في أبريل الماضي، بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لإدانته بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه، كضرائب على أعماله الفنية، وجاء حكم التأييد بعد رفض الاستئناف المقدّم منه. ‌

واتهمت النيابة الصغير بإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات "القاهرة والنَّاس، mbc، سيجما للإعلام، النهار، السبكي للإنتاج الفني"، فضلاً عن عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى، وقررت إحالته للمحاكمة الجنائية، حيث صدر حكم أول درجة، في أبريل/ نيسان الماضي، بالحبس لمدة عام واحد، قبل أن تؤيده المحكمة الأعلى.