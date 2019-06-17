تايلور سويفت بكليبها الجديد.. تدعمُ المثليين وتُنهي خلافها مع كاتي بيري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت النجمة العالمية، تايلور سويفت، كليبًا جديدًا بعنوان You Need To Calm Down على قناتها الخاصة على "يوتيوب".
وظهرت النجمة العالمية، كاتي بيري في الكليب الجديد، كما جمع الفيديو عددًا كبيرًا من أهم المشاهير مثل رايان رينولدز والمذيعة ألين ديجينريس، والممثلة لافيرن كوكس وآدم لامبيرت، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
إلا أن ظهور كاتي وتايلور سويًا، أسعد المعجبين حيث وضع حدًا للخلاف بينهما الدي دام لست سنوات.
وارتدت سويفت البالغة من العمر 29 عامًا، مجسّدًا بشكل "بطاطس" وكاتي بيري، 34 عامًا، التي ظهرت مرتديةً مجسمًا "لسندوتش همبرجر"، واحتضنتا بعضهما.
كما استخدمت تايلور أيضًا مقطع الفيديو المليء بالنجوم كفرصة لاتخاذ موقف واضح ضد التمييز ضد المثليين، وحث المعجبين على التوقيع على التماسها للحصول على دعم مجلس الشيوخ لقانون المساواة.
وفي نهاية مقطع الفيديو الموسيقي، وضعت تايلور رسالة نصها: "دعونا نظهر فخرنا بالمطالبة، على المستوى الوطني، بأن تُعامل قوانيننا بحق جميع مواطنينا على قدم المساواة".
وأضافت: "الرجاء التوقيع على عريضتي للحصول على دعم مجلس الشيوخ لقانون المساواة على Change.org." حتى الآن أكثر من مئتي ألف شخص قد فعلوا ذلك.
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