محمد إمام يحتفل بوصول مولودته الأولى

احتفل الفنان محمد عادل إمام، بميلاد ابنته "خديجة"، من زوجته نوران طلعت، وذلك بنشره صورة له عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "أول مرة أحس بجملة.. حياتي اتقلبت 180 درجة خديجة محمد إمام وصلت يا جماعة". خديجة محمد إمام وصلت يا جماعة". وعلق علي الصورة الكثير من الفنانين يشاركونه سعادتة بمولوده الجديد، ومنهم الفنان شيكو قائلا "مبروك يا مو وربنا يخلهالك"، وأيضا الفنان هشام ماجد قائلا "ألف مبروك ربنا يبارك لك فيها". Advertisements الجدير بالذكر أن محمد إمام تزوج في أغسطس 2018 من خارج الوسط الفني، وهي نوران طلعت، وحضر حفل زفافه الذي أقيم بالساحل الشمالى عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب، والسقا، وأحمد فهمي، واَخرين.

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