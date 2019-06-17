منة فضالي تخطف الأنظار بدون ماكياج

شاركت النجمة منة فضالي؛ جمهورها بمجموعة من الصور التي خطفت خلالها الأنظار في أحدث ظهور لها.
وأعرب العديد من جمهورها عبر موقع انستجرام عن إعجابهم بالصور.
وظهرت "فضالي" في الصور التي شاركتها مع جمهورها عبر صفحتها
الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وهي ترتدي بيجامة كات رمادية اللون قصيرة، وصففت شعرها بطريقةٍ جذابة، وظهرت في الصور بدون ماكياج.
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