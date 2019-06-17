«وجهًا لوجه».. أمم إفريقيا تنافس دور العرض السينمائي

تستعد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذى جعل صناع السينما فى تخوف كبير من إهمال الجمهور لصالات العرض، واتجاههم نحو حجز تذاكر المباريات، والبعد تمامًا عن رؤية الأفلام التى طرحت منذ أيام قليلة ومنتظر جمع إيراداتها من شباك التذاكر.

وترصد لكم «الوفد» آراء بعض المسؤولين من تخوف السينما من كأس الأمم الإفريقية.

كشف المنتج مدحت العدل، عن مدى سعادته باقتراب كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن صالات العرض السينمائية من الممكن أن تتأثر، لكن فى حالة عرض المباريات فقط، ويرجع ذلك لاهتمام

الجمهور بالرياضة، خاصة إن كانت المباريات المنتظرة هى «كأس الأمم الإفريقية».

وتابع «العدل»، حول تأثر إيرادات الأفلام بالبطولة، مرددًا «من الممكن أن تختلف كل الظنون والتوقعات، مثل ما حدث العام الماضى، فكان هناك حدث تاريخى وهو وصول المنتخب المصرى لبطولة كأس العالم، ورغم ذلك استمر العمل داخل صالات العرض السينمائى فى مصر بشكل طبيعى دون تأثر نهائيًا».

Advertisements

وكشف «العدل»، أنه يتمنى فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية قائلًا «نفسنا نفرح».

كما أكد مصدر مسؤول بإحدى السينمات أن السينما وأفلام ماراثون عيد الفطر السينمائى لن تتأثر نهائيًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية إلا فى أيام المباريات الخاصة بالمنتخب القومى.

وتابع المصدر قائلًا بأنه لا يمكن الربط بين السينما والرياضة داخل مصر وتأثر أى منهما بالآخر، حيث إن التأثير الناتج عن المباريات سيكون فقط لمدة ساعات معدودة وهى مدة المباراة، ولكن بنهايتها يعود العمل داخل قاعات السينما على مستوى الجمهورية بشكل طبيعى.

وحول تأثر إيرادات الأفلام بالبطولة مما سيجعلها أضعف من العام الماضى، قال إن العام الماضى كان هناك حدث تاريخى وهو وصول المنتخب المصرى لبطولة كأس العالم ورغم ذلك استمر العمل داخل دور العرض السينمائى فى مصر بشكل طبيعى دون تأثر نهائيًا.