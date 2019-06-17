نبيل الحلفاوي أغضب السعوديين.. وإنتقد أحد أعمال أحمد زكيشكران مرتجى رسالتك مليئة بالصدق والإخلاص...

ميرنا وليد - بيروت - ولد ​نبيل الحلفاوي​ في 22 حزيران/ يونيو عام 1947، هو ممثل مصري يحظى بشهرة كبيرة وفي رصيده عدد كبير من الأعمال التمثيلية، ومن أشهر أعماله دور محمد نسيم في مسلسل "​رأفت الهجان​".

له مشاركات عدة في أفلام سينمائية ومنها: "وقيدت ضد مجهول"، "المحاكمة"، "فقراء لا يدخلون الجنة"، "أباء وأبناء"، "الأوباش"، "ثمن الغربة"، و"الهروب إلى القمة"، والذي حاز على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره فيه.

ومن أعماله نبيل الحلفاوي التلفزيونية: "الأزهر الشريف منارة الإسلام"، "لا اله الا الله" الجزء الثالث، "غوايش"، "الحلم والألم"، "زيزينيا" الجزء الثاني، "الجلياط"، "حواري وقصور"، "أوراق مصرية" الجزء الثاني، "بيت من قطعتين"، "كناريا وشركاه"، "ينابيع العشق"، "زهور شتوية"، "أحلام لا تنام"، "المصراوية" بجزئيه الأول والثاني، و"​الملك فاروق​".

نبيل الحلفاوي : "ما ليش في المناصب"

رد نبيل الحلفاوي على سؤال وجّه له من قبل أحد متابعيه، وهو عما إذا كان من الممكن أن يترشح لمنصب ما في نادي الأهلي المصري، ليرد الحلفاوي :"عضو في جماهير الأهلي وحتى لو عضو في الأهلي.. ماليش في المناصب بشكل عام".

نبيل الحلفاوي يغضب السعوديين

اثار تعليق نبيل الحلفاوي الذي قيّم فيه المباراة التي جمعت المنتخب المصري ونظيره السعودي في مسابقة كأس العالم، غضباً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه لاحقاً أن يوضح ما قصده، قائلاً: "فوجئت بالعديد من الأشقاء السعوديين وقد فسروا "أضعف فريق" بأنني أقصد ​السعودية​، وربما لهم عذرهم لأن آخر مباراة كانت معهم لكن لو ركزوا سيكتشفون أنني اتكلم عن مشوار سنوات تخللته فرق ضعيفة، ولا أظن أنه سبق لي التجريح بأي منتخب شقيق.. أعتذر للمحترمين منهم إن أساؤوا فهمي.. أما السفلة فلهم الحذاء".

نبيل الحلفاوي يعلّق على قضية ​شيرين عبد الوهاب​

Advertisements

علّق الممثل المصري نبيل الحلفاوي على قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث قال على حسابه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "ما لاقته الفنانة شيرين من ردود فعل غاضبة على السوشال ميديا والإعلام بالإضافة إلى موقف النقابة أظنه يكفي تماماً.. أما الوصول بالأمر للنيابة والمحاكم فضرره أكثر من نفعه لأسباب عديدة".

وكانت قد تعرضت شيرين عبد الوهاب لهجوم عنيف من قبل بعض الإعلام و زملائها بسبب مقطع فيديو مسرب يظهر مطالبة الجمهور لها بغناء "ما شربتش من نيلها" لترد قائلة :"كده هيجيلى بلهارسيا"، في حفل لها في الشارقة.

نبيل الحفاوي: "الرجل الثالث ل​أحمد زكي​ لم يكن قدر مستوى اعماله الأخرى"

اعتبر نبيل الحلفاوي أن أفضل ممثل مصري كان يستحق جوائز الاوسكار هو الممثل الراحل أحمد زكي، قائلاً على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الخلاصة.. إن أحمد زكي ده لو كان ظهر في أميركا لكان أكثر الممثلين فوزا بالأوسكار.. حاجة كده زي ميريل ستريب".

واضاف الحلفاوي أن زكي قدّم اعمالاً رائعة باستثناء "الرجل الثالث" الذي لم يكن بمستوى الأعمال الأخرى، قائلاً: "أحمد زكي قدم كثيراً من الأعمال الجيدة ما عدا عمل واحد لم يكن على مستوى أكبر جيلنا موهبةً.. هو "الرجل الثالث"."

نبيل الحلفاوي ينتقد اعلانات مسلسلات رمضان 2019

انتقد نبيل الحلفاوي اعلانات مسلسلات رمضان لعام 2019، مشيراً إلى أنها تنسف أية محاولة للمتابعة المعقولة، التي هي حق من حقوق المشاهد.

وكتب على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "للأسف عدم تنظيم تداخل الإعلانات في الدراما حسب المعايير العالمية أو على الأقل ما يقاربها، نسف أية محاولة للمتابعة المعقولة، لست من هواة المتابعة المستقلة على النت، أشعر بغربة تعودت أن تكون المشاهدة في توقيت متزامن مع الجمهور على شاشة التلفزيون".