موجز "الفن": ماغي بو غصن تصالح نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور.. وهل إنفصل أحمد السقا عن زوجته؟

ميرنا وليد - بيروت - ماغي بو غصن تصالح نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور وهل إنفصل أحمد السقا عن زوجته؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية ماغي بو غصن تجمع نجمات الدراما اللبنانيات وتصالح نادين نسيب نجيم وسيرين عبدالنور صفاء سلطان تتجاوز الخطر وتكشف هوية والد ابنتها "أملي" للمرة الأولى هل إنفصل أحمد السقا رسمياً عن زوجته مها الصغير؟ بعد طلاقها منه.. زوجة وائل كفوري تحدث ضجة بصورها الجديدة سلمى رشيد تكشف عن جنس جنينها ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للإنتقادات بعد ظهورها بحمالة صدر جينيفر لوبيز تكشف عن موعد زفافها من أليكس رودريغز وهذا ما سيختلف عن زيجاتها السابقة المزيد المزيد

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