بالفيديو - ميشال تابت وروميو لحود ونادية الجندي نجوم "الزمن الجميل" ود.هراتش يكشف للفن شخصية سيكرمها...

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات طويلة من الوقوف أمام الكاميرا والظهور على الشاشة الصغيرة والكبيرة، ومع تقدمهم في العمر وملازمتهم منازلهم إلا انهم لم يغيبوا عن بال المشاهد وذاكرته بأعمالهم التي بقي يتوارثها الجيل تلو الآخر.

واليوم ها هو مهرجان "​الزمن الجميل​" الذي يقوده منفرداً الدكتور ​هراتش ساغبازاريان​، يعيدهم إلى الشاشة من جديد بلفتة قيّمة ومهمة تعطيهم ولو جزءاً بسيطاً من حقّهم بأن يكرّموا ويُشكروا على إبداعاتهم وعطاءاتهم قبل رحيلهم.

وككل عام، وفي هذه النسخة الرابعة من المهرجان التي أقيمت يوم السبت الماضي في بيروت بحضور مجموعة من الشخصيات، بينهم سياسية وهما وزير شؤون المهجرين ريشار قيومجيان والوزير السابق إيلي ماروني، كما حضر ممثل عن السفير العراقي وممثل عن السفير الجزائري ووجوه فنية وإجتماعية وإعلامية.

وتمّ تكريم نخبة من عمالقة الفن بينهم الممثل اللبناني ​ميشال تابت​ والذي أصرّ على الحضور رغم وضعه الصحي، حيث حضر على كرسي متحرك، وصعد المسرح مشياً على قدميه ولكن بصعوبة، ونذكر أيضاً الممثلة اللبنانية رينيه ديك والفنان اللبناني ​روميو لحود​، والمخرج اللبناني سيمون أسمر.

أما من مصر فقد كرّم المهرجان الممثلين ​نادية الجندي​ التي لفتت الانظار خلال المهرجان إلى إطلالتها الجميلة ومحافظتها على سحرها ورشاقتها رغم تقدمها بالعمر، وكذلك نذكر عفاف شعيب وخالد زكي وسميحة أيوب والمنتج محمد مختار وذلك بحضورهم، كما كان هناك إلتفاتة مميزة للممثلة المصرية هند رستم التي إستلمت عنها إبنتها الدرع التكريمي، كما تمّ إحضار مجموعة من فساتينها التي إرتدتهم في أعمالها حيث جرى عرضهم على المسرح.

وكذلك كان هناك تكريم للممثل المصري محمود ياسين الذي لم يحضر الحفل بسبب وضعه الصحي، وإستلمت الدرع التقديري عنه في منزله في مصر زوجته الممثلة شهيرة، وأيضاً تكريم للممثلة المصرية لبنى عبد العزيز التي لم تحضر أيضاً وتوجه فريق من لجنة تحكيم البرنامج إلى مصر حيث سلّمها الدرع التقديري.

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أما من سوريا، فقد كرّم المهرجان الممثلتين صباح الجزائري وسلمى المصري، وكذلك كان هناك حضور من العراق، حيث تمّ تكريم الفنانة العراقية آمال خضير.

وكانت هناك لفتة إلى بعض الفنانين والممثلين والكتاب الذين رحلوا عن عالمنا، وذلك في فقرة تحت عنوان "خالدون" تضمنت مي منسى، نهاد طربيه، مديحة يسري، جميل راتب، سعيد عبد الغني، جورجيت نابلسي وحمدي قنديل.

لمتابعة تفاصيل هذا الحدث والإطلاع على المقابلات الحصرية التي أجريناها مع المكرمين والحاضرين تابعوا التقرير الأول المرفق في الفيديو ادناه على ان يتبعه تقريران لاحقان.

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