كارلا حداد تنسّق الليرة اللبنانية بفخامة.. هل تصبح موضة الصيف؟

ميرنا وليد - بيروت - منذ أن أطلت الإعلامية ومقدمة البرامج ​كارلا حداد​ ببرنامج "Fi Male"، تمكنت من خطف الأنظار بإطلالاتها الساحرة التي تحمل توقيعاً عصرياً بنكهة الفخامة والرقي.

فمؤخراً ظهرت بحلقتها بإطلالة مميزة للغاية، إذ ارتدت تنورة كروشيه باللون الأزرق الداكن مع شق عالٍ وأزرار زينتها مع الـ "Fringes".

ونسقت على الإطلالة "Crop Top" بيضاء طُبع عليها 250 ليرة لبنانية.

وزادت حداد إطلالتها فخامة من خلال العقد الذهبي الذي نسقته والخواتم الذهبية، مع اعتماد مكياج الـ "برونزي"، وشعرها الذي انسدل على كتفيها مع طعجة عريضة.

ومن الواضح أن كارلا تقصدت ارتداء الليرة بإطلالتها وذلك كي تساهم بإدراجها تحت عنوان الموضة هذا الصيف.