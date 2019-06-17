نقل والدة المخرج محمد سامي إلى المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقلت الدكتورة صبورة السيد، أمينة المرأة بحزب «مستقبل وطن»، بمنطقة السادس من أكتوبر والشيخ زايد بالجيزة، ووالدة المخرج المصري محمد سامي، والفنانة الشابة ريم سامي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت ريم سامي، صورة لوالدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ربنا يشفيكي ويعافيكي يا ماما.. ربنا يعديها على خير يا رب».

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ويتواجد المخرج محمد سامي وشقيقته ريم، على جانب والدتهما و لا يغادران المستشفى ويظلان بجوار والدتهما معتذرين عن كافة ارتباطاتهما الفنية حتى يطمئنا على حالتها الصحية.

من ناحية أخرى، أكد الأطباء المعالجون أن حالتها مطمئنة ومستقرة وسوف تغادر المستشفى قريبًا.

وكان أخر أعمال المخرج محمد سامي، وشقيقته ريم، مسلسل «ولد الغلابة»، والذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته أحمد السقا، وإنجى المقدم، و مي عمر، و هبة مجدي، وإدوارد، وهادي الجيار، و محمد ممدوح، وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وتم عرضه على فضائية MBC مصر وحقق نسبة نجاح كبيرة.