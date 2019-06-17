محمد إمام يرزق بمولوده الأول – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: رُزق الممثل محمد امام بطفلة أطلق عليها اسم “خديجة محمد امام”. واعلن الخبر محمد امام حيث قام بنشر صورة طريفة له من أمام الغرفة التي وضعت فيها الصغيرة وكتب بتعليقه عليها: “وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.. أول مرة أحس بجملة (حياته اتقلبت ١٨٠ درجة) خديجة محمد امام⁩ .. وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى ربنا يحفظ جميع أطفالنا”. من أسرة موقع بتجرد نتقدم بأحر التهاني من الفنان محمد إمام وزوجته متمنين حياة سعيدة للصغيرة.

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