بعد 17 عاماً.. محمد منير يعود إلى مهرجان جرش

كشف مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن تفاصيل دورته الجديدة، التي تنطلق خلال شهر يوليو/تموز، وتتضمّن حفلات لنجوم كبار أبرزهم المصري محمد منير، الذي يعود إلى "جرش" بعد غياب طال 17 عاماً.

وقال أيمن سماوي مدير المهرجان، في مؤتمر صحفي، الإثنين: "إنّ مجموعة كبيرة من الفنانين العاشقين للأردن تسجّل حضورها في جرش 2019، من بينهم التونسية صوفيا صادق، والفلسطيني محمد عساف، والأردنية ديانا كرزون، فضلاً عن اللبناني مرسيل خليفة والمصري محمد منير".

وعلى مستوى الفرق تشارك "نادي الجيل" من الأردن، "شيوخ سلاطين الطرب" من سوريا، و"أوبرا الإسكندرية" المصرية، إضافةً إلى فرق شعبية وفلكلورية من دول عربية أخرى.

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وتقام الدورة الـ43 من مهرجان جرش للثقافة والفنون من 18 حتى 28 يوليو/تموز المقبل.

وتستقطب أنشطة وحفلات المهرجان الذي تأسس سنة 1983 بمدينة جرش الأثرية، شمال غربي الأردن، عشرات الآلاف من الزوار كل عام.

ويشمل البرنامج أمسيات شعرية، ولقاءات فكرية وأدبية، ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التقليدية، فضلاً عن عروض السينما وفقرات الأطفال.

وذكر سماوي: "هناك نحو 140 فعالية في جرش 2019 بمشاركة نحو 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء".

وتابع: "جديد المهرجان هذا العام أننا سنعمل على جميع مسارح جرش، ولن نقتصر على المسرح الجنوبي أو الشمالي، عندنا الصوت والضوء والساحة الرئيسية وشارع الأعمدة".