Jun 17, 2019 رُزق الممثل محمد امام بطفلة أطلق عليها اسم “خديجة محمد امام”. Advertisements واعلن الخبر رامي امام شقيق محمد حيث قام بنشر صورة عبارة عن بالون لونه زهري في اشارة الى ان المولود انثى. وكتب رامي: Welcome to our world khadija Mohamed Imam الحمد لله… وصلت النهاردة خديجة محمد امام… واخيرا بقيت عّم”. وفي أول تعليق لمحمد امام كتب على حسابه على انستغرام: “وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ” أول مرة أحس بجملة “حياته اتقلبت ١٨٠ درجة”

#خديجة_محمد_امام .. وصلت يا جماعة .. يلا دلعوها بقى.. ربنا يحفظ جميع أطفالنا “.







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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- محمد امام يُرزق بمولوده الاول .. هذا جنسه واسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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