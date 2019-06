بالصورة- محمد امام يُرزق بمولوده الاول .. هذا جنسه واسمه

رُزق الممثل محمد امام بطفلة أطلق عليها اسم “خديجة محمد امام”.

واعلن الخبر رامي امام شقيق محمد حيث قام بنشر صورة عبارة عن بالون لونه زهري في اشارة الى ان المولود انثى.

وكتب رامي: Welcome to our world khadija Mohamed Imam الحمد لله… وصلت النهاردة خديجة محمد امام… واخيرا بقيت عّم”.

وفي أول تعليق لمحمد امام كتب على حسابه على انستغرام: “وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ” أول مرة أحس بجملة “حياته اتقلبت ١٨٠ درجة”

#خديجة_محمد_امام .. وصلت يا جماعة .. يلا دلعوها بقى.. ربنا يحفظ جميع أطفالنا “.