بسمة بوسيل تُغيّر لون شعرها وتتجاهل تساؤلات انتفاخ شفتيها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعرضت النجمة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني "النيولوك" الخاص بها عبر "إنستغرام"، حيث قامت بتغيير لون شعرها إلى الأشقر باعتمادها نيولوك صيفيًا بامتياز.

إلا أن متابعيها تجاهلوا التعليق على لون شعرها الجديد، وعلّقوا على انتفاخ شفتيها اللافت، مما دفع البعض لسؤالها هل خضعت لتجميل مؤخرًا؟.

وانهالت التعليقات على صورة بسمة بوسيل، حيث اتهمها البعض بأنها خضعت لعملية تجميل جديدة وتحديدًا نفخ شفتيها بالفيلر بطريقة مبالغ بها.

وتساءل البعض هل خضعت بسمة بوسيل لنفس صيحة التجميل التي أقدمت عليها مواطنتها دنيا بطمة التي نفخت شفتيها على شكل قلب حب؟، إلا أن بسمة تجاهلت الرد على أي أسئلة.

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وعلّق بعض المتابعين بالقول إن شكل شفتيها منتفخ بشكل لافت، وملامحها كانت أجمل وطبيعية أكثر قبل النفخ.

لكن بالمقابل، نالت الصورة التي نشرتها النجمة المغربية إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزّلوا بجمالها وبقدرتها الدائمة على التجديد، والاهتمام بشكلها والمحافظة على بشرتها.