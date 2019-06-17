درة تخضعُ لاستجواب المُتابعين حول خضوعها للتجميل.. وهكذا ردّت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة التونسية درة عبر "إنستغرام"، على الأقاويل التي تحاصرها بشأن خضوعها لعملية تجميل في وجهها، خاصةً في الأنف.

وحسمت الفنانة التونسية، موقفها من عمليات التجميل، ففي ردِّها على أحد متابعيها سألها على منشور شاركته عبارة عن مجموعة من الصور أثناء تواجدها بمؤتمر صحفي، للترويج لإحدى شركات العدسات اللاصقة عبر حسابها في "إنستغرام".

وسألها أحد المتابعين ويدعى محمد الطليب قائلًا:" ليش ساويتي تجميل في أنفك كنت أحلى"، لترد نافية قيامها بأي عمليات تجميل، معربةً عن رغبتها في ذلك، لكنها تخاف من المساس بوجهها، وترى أنها قد تكون الفنانة الوحيدة التي لم تجرِ أي عمليات بأنفها، موضحةً: "والله يا ريت بس بخاف أعمل في أنفي ووشي.. أصلا تقريبا أنا الوحيدة اللي أنفي زي ما هو".

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كما سألتها متابعة أخرى تدعى هاجر فؤاد قائلةً: "وعيونك بلا لينسز أحلى كتير والله ما شاء الله"، لترد عليها درة قائلةً: "ارتدي العدسات اللاصقة من باب التغيير فقط، وليس بشكل دائم".

وشاركت الفنانة التونسية درة في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي عرض في السباق الدرامي خلال شهر رمضان الماضي، أمام الفنان جمال سليمان، والفنانة سلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.