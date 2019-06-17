نجوم الفن ينعون وصيفة ملكة جمال لبنان ميشيل حجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشيل حجل.

ونشر الإعلامي وسام بريدي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لميشيل، وعلق: "ميشيل حجل، كانت ستكون هذه الكلمات أمنيتها إلى أهلها ومحبيها".

وتابع: "لا تبكوا إذا كنتم تحبونني فالموت لا شيء، أنا ما أزال أنا وأنتم أنتم، نادوني بإسمي وحدثوني كما كنتم تفعلون، واستمروا بالضحك على ما كان يضحكنا، ابتسموا، فكروا في وصلوا معي".

وأضاف: "ليلفظ اسمي كما في السابق من دون كآبة، فالحياة ما تزال إياها لست بعيدة عنكم وانما في الجهة الأخرى من الطريق، نحن لا نموت بل ندخل الحياة، منحبك".

بينما علق الإعلامي نيشان قائلا: "ماتت ميشيل حجل، غلبها السرطان، ليست كل قصص السرطان نهايتها وردية، هذه الفتاة كانت تفيض ذكاء وجمالا وعشقا للحياة".

وتابع: "غزاها السرطان، ابتسمت وأثرت بالجميع، نموذج انفلونسر دامغ، علمت درسا في المقاومة ورحلت، الحياة قصيرة جدا، والسرطان يسرق الأحبة".

Advertisements

بينما علقت الفنانة نانسي عجرم قائلة: "لا يمكن للكلمات التعبير عن الحزن داخل قلبي، ارقدي في سلام يا صاحبة الروح الجميلة".

وقالت الفنانة إليسا، عبر صفحتها بتويتر: " إنتِ بطلة بعيون الكل، الله يرحمك، يمكن الله ريّحك من عذاباتك، الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة عا فراقك، الله يرحمك يا ميشيل".

بينما علقت الفنانة داليدا خليل قائلة: "ميشيل حجل غابت جسدا وبقيت روحا نقية في عالمنا، رحمك الله، نفسك بالسما، وأحر التعازي لأسرتك وكل من أحبك وآمن بك".

وكتبت الفنانة سيرينن عبدالنور عبر تويتر: "لتكن مشيئتك يارب، ميشيل حجل، الله يرحمها صارت بين ايدين الله بمكان حلو متلها، ومليان محبة متل قلبها".

وعلقت الفنانة ديانا حداد: "الرحمة لروحك الطاهرة، رحلت ميشيل حجل وتركت ورائها أهلها وخطيبها، وكل من دعى لها بالشفاء من المرض".

ورحلت ميشيل حجل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية

