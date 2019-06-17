بعدما رزقا بمولودتهما الأولى.. معلومات عن نوران طلعت زوجة محمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن المخرج رامي إمام، عن قدوم المولودة الأولى للفنان محمد عادل إمام، والذي أطلق عليها اسم "خديجة".

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن نوران طلعت زوجة الفنان محمد إمام:

_ اسمها نوران طلعت، ولدت في 19 يناير 1989، وتبلغ من العمر 30 عاما.

_ بسبب اسمها "نوران إيهاب طلعت"، اعتقد البعض أنها ابنة رجل الأعمال إيهاب طلعت، زوج الفنانة شيرين وجدي، إلا إن والدها رحل وهي تبلغ من العمر 15 عاما.

_ شاركت في العديد من الأعمال والمبادرات الخيرية، وترفض الظهور الإعلامي.

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_ في 2015، ارتبطت بالفنان محمد إمام، وبعدها تأجل حفل زفافهما بسبب وفاة الفنان نور الشريف.

_ ترددت شائعات عن فسخ خطبتهما، وعزز الأمر عدم ظهورهما إعلاميا.

_ في 2018، فاجئ الثنائي الجميع بعقد قرانهما.

_ أقيم حفل زفافهما في فيلا الفنان الكبير عادل إمام بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد حلمي، أحمد السقا، أحمد فهمي، هنا الزاهد.

_ انتشرت صورهما في شهر العسل برفقة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني.