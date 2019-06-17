محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن المخرج رامي إمام، عن قدوم المولودة الأولى للفنان محمد عادل إمام، والذي أطلق عليها اسم "خديجة".
الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن نوران طلعت زوجة الفنان محمد إمام:
_ اسمها نوران طلعت، ولدت في 19 يناير 1989، وتبلغ من العمر 30 عاما.
_ بسبب اسمها "نوران إيهاب طلعت"، اعتقد البعض أنها ابنة رجل الأعمال إيهاب طلعت، زوج الفنانة شيرين وجدي، إلا إن والدها رحل وهي تبلغ من العمر 15 عاما.
_ شاركت في العديد من الأعمال والمبادرات الخيرية، وترفض الظهور الإعلامي.
_ في 2015، ارتبطت بالفنان محمد إمام، وبعدها تأجل حفل زفافهما بسبب وفاة الفنان نور الشريف.
_ ترددت شائعات عن فسخ خطبتهما، وعزز الأمر عدم ظهورهما إعلاميا.
_ في 2018، فاجئ الثنائي الجميع بعقد قرانهما.
_ أقيم حفل زفافهما في فيلا الفنان الكبير عادل إمام بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد حلمي، أحمد السقا، أحمد فهمي، هنا الزاهد.
_ انتشرت صورهما في شهر العسل برفقة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما رزقا بمولودتهما الأولى.. معلومات عن نوران طلعت زوجة محمد إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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