مؤلف"48 ساعة في إسرائيل" وشارك في حرب الاستنزاف.. معلومات عن السيناريست جابر عبدالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السيناريست جابر عبدالسلام، بعد صراع مع المرض.

وشُيعت جنازته منذ قليل، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الكاتب الراحل:

_ بدأ أول أعماله الفنية عام 1985، وتحديدا بفيلم "أقوى من الأيام" للفنان عادل أدهم.

_ قدم للسينما عددا من الأعمال الهامة، أبرزها "48 ساعة في إسرائيل"، "اللص والثعلب"، "هارب من التجنيد"، "خليل بعد التعديل"، "انتحار مدرس ثانوي".

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_شارك في حرب الاستنزاف، بداية من 1968، حتى 1970.

_ له مسلسل تليفزيوني واحد فقط، وهو "أبناء ولكن"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 1993، وشارك في بطولته تيسير فهمي، محمد رياض، عبلة كامل.

_ آخر أعماله سهرة تليفزيونية بعنوان "شق الثعبان"، عُرضت عام 2002.

_ رحل عن عالمنا صباح اليوم، وأعلنت ابنته "أمل" وفاة والدها بعد صراع مع المرض.