محمد إمام يرزق بطفلته الأولى.. وهذا هو اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365) رزق الفنان محمد إمام بمولودته الأولى، صباح اليوم الاثنين، وأطلق عليها اسم خديجة. وكتب المخرج رامي إمام، على حسابه الخاص بـ"إنستجرام"،: "وصلت النهاردة خديجة محمد إمام... و أخيرًا بقيت عّم" يذكر أن محمد إمام تزوج في أغسطس 2018، بفتاة من خارج الوسط الفني، وحضر حفل زفافه الذي أقيم بالساحل الشمالى عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب، والسقا، وأحمد فهمي، واَخرين.

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