نيللي مقدسي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر، صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "نيللي" في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان من اللونين الأسود والذهبي، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية أغنية "هلا هلا"، من كلمات باسل ضاهر، والكليب من إخراج بشير لاجوسيس.

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