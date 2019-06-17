شاهد..صافينار تشعل "السوشيال ميديا" بإطلالة جريئة

شاركت الراقصة الأرمينية صافيناز، جمهورها جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"الانستجرام". وظهرت "صافينار"، مرتدية بدلة رقص ممزوجة باللون الأبيض والأزرق، وعلّقت على الصور قائلة: "صباح الجمال يا حبايبى". الجمال يا حبايبى". وكانت الراقصة الأرمينية تغيبت عن الحفلات منذ وفاة والدها فى 19 يناير الماضي، حيث ألغت ارتباطاتها بالقاهرة وسافرت Advertisements إلى موسكو، ثم عادت مرة أخرى لإحياء حفلات الزفاف. يذكر أن صافيناز تشارك فى فيلم "إنت حبيبى وبس" ومن المنتظر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير.

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