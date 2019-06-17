عادل إمام يكشف أسباب تأجيل عرض فلانتينو

خرج الزعيم عادل إمام، عن صمته وكشف عن سبب خروجه من السباق الرمضاني الماضي،مؤكدًا أن خروجه ليس كارثة كبرى كما ردد البعض.

وأشار الزعيم في تصريحات لموقع "اندبندنت" عربية، أن الحديث حول وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج المسلسل من المنافسة هو ضيق الوقت، وليس مشاكل إنتاجية أو

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تسويقية، مشددًا على أنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكلٍ جيد؛ لأن العجلة ستُؤثر على جودة العمل.

و أعرب الزعيم عادل إمام، عن غضبه الشديد من الشائعات التي ترددت عن تدهور صحته، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، وتوجه بالشكر إلى جمهوره.

جدير بالذكر أن هناك حالة من الغموض سيطرت على كواليس مسلسل "فلانتينو"، الذي كان من المفترض أن ينافس به الزعيم خلال رمضان 2019، إلا أنه خرج من السباق في مارس الماضي، وجاءت الأسباب متضاربة حول خروجه، ما بين خلافات بينه والشركة الحاصلة على حقوق عرضه، وتدهور صحته، ولم تصدر أي بيانات توضح حقيقة ما حدث، وتعد تلك التصريحات التي أدلى بها عادل إمام، هي أول تعليق منه على خروج "فلانتينو" من رمضان.