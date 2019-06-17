ميرهان حسين تخطف الأنظار في لبنان

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها بمجموعة من الصور، التي ظهرت خلالها بإطلالة جذابة أثناء قضائها إجازتها بإحدى شواطئ بيروت في لبنان.

وظهرت "حسين" في الصور وهي ترتدي "تيشيرت أسود اللون كات وبنطلون" تختلف ألوانه بين الأخضر

والبني بإطلالة جذابة.يذكر أن ميرهان حسين شاركت في ماراثون رمضان الدرامي بكل من مسلسل "بركة" مع النجم عمرو سعد و "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب.