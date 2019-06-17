الأربعاء.. يارا اللبنانية تُحيي حفلة غنائية في السعودية

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام" وعلقت عليها قائلة : "جاية علي جدة 19 يونيو ..ناطرتكم". ومن المقرر أن تُحيي المطربة اللبنانية حفلًا غنائيًا على المسرح الروماني في مدينة جدة بالمملكة العربية الروماني في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل ضمن حفلات مواسم السعودية من الشهر الحالي . يذكر ان المطربة يارا طرحت فيديو كليب "شو بدو" عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب" وظهرت في هذا الفيديو لأول مرة في زي سائقة سيارة أجرة، وحاز هذا الفيديو على إعجاب الكثير من المشاهدين، والأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبوجاويد وتوزيع عمروصباغ وإخراج ريشا سريكس. Advertisements

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