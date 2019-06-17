الليلة.. عرض "بيت الاشباح" على المسرح العائم

يقام مساء اليوم، الاثنين، العرض المسرحي "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام

الساعة السابعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠،٥٠، بينما الدخول مجانالذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشار إلى أن العرض تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك".