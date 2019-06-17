نجوم رمضان قبل وبعد الشهرة...صور مفاجأة

تغيرت ملامح الكثير من نجوم الدراما الرمضانية الذين كان لديهم تاريخ حافل في التمثيل والتقديم من خلال أشهر المسلسلات في أشهر رمضان لا سيما رمضان 2019.

الصور أعلاه تظهر نجوم رمضان 2019 قبل وبعد الشهرة:

النجم الوسيم تيم حسن بطل مسلسل الهيبة الحصاد هو الأكثر وسامة وشهرة على الإطلاق، وقد تغيرت ملامحه التجميلية الى الأجمل طبعاً بعد شهرته الكبيرة التي أصبحت تنافس أشهر نجوم العالم العربي.

أما النجم قصي خولي نجم مسلسل خمسة ونص فهو الأكثر تغييراً في شكله وملامحه الجمالية وطبعاً الى الأفضل والصورة تدل على ذلك.

لبنانياً نلاحظ ان نجوم الدراما الرمضانية مثل وسام صليبا بطل مسلسل آخر الليل وباسم مغنية بطل مسلسل أسود تغيرا بشكل أنضج وأكثر جاذبية بعد ان كسبا القليل من الوزن.

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تابعوا صور نجوم مسلسلات رمضان 2019 قبل وبعد الشهرة.

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