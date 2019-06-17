لهذه الأسباب غابت دانييلا رحمة عن سهرة ماغي بو غصن

لوحظ غياب دانييلا رحمة عن العشاء الذي دعت إليه الممثلة ماغي بو غصن، وجمعت فيه ممثلات لبنان من نادين نجيم، سيرين عبد النور، جيسي عبده، ستيفاني صليبا، ورد الخال، ندى أبو فرحات ونادين الراسي، وشهد مصالحة نادين وسيرين.

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وتساءل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب غياب دانييلا، التي تجمعها صداقة بماغي، وتعتبر من نجمات "إيغل فيلمز" الشركة التي يملكها جمال سنان زوج ماغي، إذ قدّمت مع الشركة العام الماضي مسلسل "تانغو" وهذا العام مسلسل "الكاتب".

وقد علمت "الجميلة" أنّ ماغي وجّهت الدعوة إلى دانييلا، وأنّ هذه الأخيرة اعتذرت بسبب وجودها خارج لبنان.