بالصور: كيفانش تاتليتوغ يفجع برحيل والد زوجته

بعد صراع مع السرطان، توفي والد باشاك ديزير زوجة الممثل كيفانش تاتليتوغ.

وقد تمّ تشييع الجنازة في اسطنبول، حيث بدت باشاك منهارة، ووقف كيفانش إلى جانبها وكان حريصاً على إحاطتها بالدعم المعنوي.

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وكان والد باشاك قد عانى في الأسابيع الماضية من تدهور صحّته، وقد لازمته باشاك والعائلة، ووقف إلى جانبهم كيفانش، حتى في اللحظات الأخيرة، ما يؤكد متانة علاقته بزوجته وعائلتها، التي تعتبره ابناً لها.

وقد أبدت باشاك حزنها لرحيل والدها في يوم الأب العالمي، وحرص نجوم تركيا على تقديم واجب العزاء لها.

يذكر أنّ باشاك وكيفانش كانا يخططان لإجازة الصيف بعد انتهاء كيفانش من تصوير مسلسل "اصطدام"، إلا أنّ اشتداد المرض على والد باشاك قلب مخططاتهما.