تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي بعد إصابتها بمرض الكبد

كشف أحد المصادر عن الحالة الصحية للفنانة هيفاء وهبي، حيث أكد أن الفنانة حالتها الصحية استقرت، ومن المحتمل أن تغادر المستشفى خلال أيام قليلة، بعدما استجابت للعلاج خلال الأيام القليلة الماضية، وتخطت مرحلة الخطر التي كانت بها.
وتعرضت هيفاء لوعكة صحية شديدة منذ أسابيع قليلة نقلت على إثرها إلى المستشفى، واعتذرت عن عدم مشاركتها في أي عمل فني، أو ظهور إعلامي بسبب مرورها بالوعكة الصحية.
كما كشف الإعلامي اللبناني «إيلي باسيل» عن هوية المرض الذي أصاب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي؛ من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: «للأسف هيفاء فعلًا مريضة.. كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف.. ادعولها بالشفاء».
يذكر أن هيفاء ظهرت ضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل «الواد سيد الشحات» (ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، وﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم خطاب) الذي لعبت بطولته مجموعة من الممثلين المصريين من بينهم: أحمد فهمي، وهنا الزاهد.
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