بوراك أوزجيفيت ينشر صورة مؤثر لابنه في يوم الأب

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نشر الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، صورة لابنه كاران من زوجته فهرية أفجان بمناسبة يوم الأب العالمي.
وبدت في الصورة يد الطفل ويد الوالد، في لقطة مؤثرة، في أوّل يوم أب يحتفل فيه الممثل بعد انضمامه إلى نادي الآباء.
بوراك وابنه
كاران ولد في شهر مارس الماضي، ويبلغ اليوم من العمر ثلاثة أشهر، إلا أنّ والديه لم يقوما بنشر أي صورة واضحة له، رغم أنّهما تلقيا عروضاً خياليّة لشراء أوّل صورة للمولود من وسائل إعلام تركية.
يذكر أن فهرية وبوراك تزوّجا في صيف 2017، بعد علاقة حب استمرّت سنة، وقد اعتزلت فهرية الفن مؤقتاً، لتتفرّغ لرعاية ابنها، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "حتى الممات" الذي جمعها بالممثل أنجين أكيوريك وتمّ إيقافه من الحلقات الأولى بسبب ضعف الرايتنغ.
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