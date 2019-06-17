طلاق بطلة قيامة أرطغرل من زوجها بعد زواج دام أقل من سنتين

أكّد برنامج Duymadık Demeyin التركي، أن الممثلة اسراء بيلجيتش بطلة قيامة ارطغرل وزوجها لاعب كرة القدم جوكان توري تطلقا بعد زواج استمر أقل من سنتين.

وجاء في البرنامج أنّ الطلاق تمّ بشكلٍ ودّي، وأنّه لم تكن هناك أي مطالبة بنفقة أو تعويضات من قبل أحدهما.

وقد غادر الثنائي قاعة المحكمة بشكل ودّي بعد مصافحة بعضهما

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يذكر أن إسراء كانت قد أزالت كنية زوجها (توري) من حسابها على انستغرام وألغت متابعته منذ فترة، ما أدى إلى انتشار خبر انفصالهما.

يذكر أنّ إسراء بيلجيك هي ممثلة تركية بدأت حياتها المهنية في مسلسل قيامة أرطغرل، الذي لعبت فيه دور السلطانة حليمة، وهي تبلغ من العمر 27 عاماً، تزوجت من لاعب كرة القدم التركي المحترف غوخان تور في 21 أكتوبر 2017.

ولم يفصح الزوجان عن السبب الحقيقي لطلاقهما.