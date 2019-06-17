رحيل وصيفة ملكة جمال لبنان ميشال حجل بعد صراع مع المرض

بعد صراع مع مرض السرطان، رحلت الشابة اللبنانية وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشال حجل بعد قضائها أسابيع في المستشفى وهي تعاني من مضاعفات العلاج الذي خضعت له في الولايات المتحدة الاميركية لمحاربة المرض.

وكانت ميشال قد نشرت في شهر دسمبر الماضي على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورة لها من أمام Anderson Cancer Center في الولايات المتحدة حيث تلقت العلاج وعلّقت عليها قائلة "لقد ولدت من جديد"،.

وشكرت ميشال يومها كل من ساندها في رحلة مرضها قائلة " شكرًا لعائلتي، لخطيبي، لأصدقائي ولعائلتي الثانية على فيسبوك، من دون أن أنسى طبيبي في لبنان د. هادي غانم".

وكانت ميشال حجل قد أصيبت بالسرطان العام الماضي وشفيت منه وأعلنت خطوبتها، قبل أن تكتشف أنها مصابة بسرطان الغدد اللمفاوية، وأنّ علاجها يتطلب مبلغاً كبيراً من المال.

وقد تمكنت من جمع مبلغ قدره 700 ألف دولار عبر حملة تبرع على مواقع التواصل الإجتماعي من اجل استكمال علاجها في الولايات المتحدة، وسافرت هناك حيث خضعت لعلاج أستمرّ عدّة أشهر تمكّنت خلاله من التغلب على المرض.