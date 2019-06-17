تعليق صادم من ريهام سعيد على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علّقت ريهام سعيد على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب بطريقة جعلت البعض يتفاجأ بكلمات ريهام، خصوصًا أنه معروف عنها مهاجمتها للكثير من النجوم، فيما دافعت ريهام عن دينا، وعن حريتها في اختيار حياتها.

قدمت الدعم لدينا عقب خروجها من السجن

وأضافت ريهام، في تعليقها، من خلال برنامجها المذاع على قناة «الحياة»، أنها لا تعرف دينا معرفة شخصية، لكنها تعرف جيدًا أنها دخلت السجن في فترة من فترات حياتها، وخرجت منه وهي لا تعرف ماذا تفعل، ووقتها دافعت عنها بقوة، وأكدت ضرورة دعمها، رغم تخلي النقابة عنها، ورفضها أن تعمل دينا مجددًا في الأعمال الفنية.

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لهما الحرية في الكشف عن طبيعة العلاقة بينهما

ريهام كشفت أيضًا أن دينا أصبحت تتحدث عن عمرو دياب دومًا في البرامج، مؤخرًا، وهو أمر صحي وليس سيئًا، وأضافت أن لهما كامل الحرية في الكشف عن طبيعة هذه العلاقة، أو الحديث عنها.

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يذكر أن ريهام سعيد تحدثت في إحدى حلقات برنامجها عن طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد، مؤكدة أن الله يمهل ولا يهمل، وأن «ريم البارودي» تعرضت للظلم في أثناء علاقتها بأحمد سعد، ومن المعروف أن علاقة صداقة قوية تجمع بين ريهام سعيد وبين ريم البارودي منذ سنوات طويلة، وكانت أول من استضافتها في برنامجها عقب أزمة طلاقها من أحمد سعد وزواجه من سمية الخشاب.