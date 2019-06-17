رسالة رومانسية من ايتن عامر لزوجها بمناسبة عيد زواجهما فماذا قالت له؟

وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة رومانسية لزوجها مدير التصوير محمد عز العرب؛ بمناسبة عيد زواجهما عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».
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ونشرت آيتن صورة من حفل زفافهما، وعلقت عليها قائلة: «النهاردة عيد جوازنا الرابع واتصادف إنه كمان عيد الأب اللى بيقولوا عليه ده، بس لو اتكلمت جد بقى هقول إن النهاردة يوم ميتنسيش لأن ربنا هو اللي رتبه وكأنه كان بيديني علامة».
وأضافت: «لو كنت أعرف أنك هتبقى أب جميل أوى كدة كنت دعيت ربنا أنه يجمعنا من زمان أوي أوي، مش بس عشان أنت أب بمعنى الكلمة، لا دة لأنك راجل بجد ولقيت فيك كل اللي أي بنت تحلم بيه.. بحبك وربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة».
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