هل وقع خلاف بين دينا الشربيني وشيرين رضا؟ الأولى تجيب

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» صورة جديدة لها برفقة الفنانة شيرين رضا لتنفي بها حدوث أي خلافات بينهما.

وكانت دينا الشربيني تحدثت مؤخرًا في أكثر من لقاء تليفزيوني، وإذاعي عن دعم النجم عمرو دياب لها وتشجيعها على تقديم الأفضل في أعمالها وخصوصًا مسلسلها الأخير «زي الشمس» الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية قوية ونسبة مشاهدات مرتفعة، وأثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

