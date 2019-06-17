يوسف شعبان يبكي في حفل تكريمه من الرئيس الفلسطيني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت السفارة الفلسطينية بالقاهرة حفل تكريم للفنان المصري يوسف شعبان، في نادي نقابة المهن التمثيلية.

وقام السفير الفلسطيني في مصر، نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتسليم درع النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون لشعبان.

الفنان المصري لم يستطع تمالك دموعه، فدخل في نوبة بكاء لحظة تكريمه، وعبر عن إعتزازه الشديد بإهتمام دولة فلسطين بأعماله وتاريخه الفني.

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وحرص يوسف شعبان على نفي شائعة إعتزاله الفن، مؤكدًا أن كل ما في الأمر أنه لا يجد العمل المناسب لكي يعود به للتمثيل.

وشهد الحفل حضور الفنان سامي مغاوري، والفنان أحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أشرف ذكي نقيب الممثلين، والذي تسلم أيضا تذكار فلسطيني مقدم من قبل الرئيس إلى نقابة المهن التمثيلية .

يُذكر أن الفنان المصري يوسف شعبان، من مواليد 16 يوليو 1931، وتولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من عام 1997 إلى 2003، وقد شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا على مدار مشواره الفني، والتي تنوعت بين السينمائية والدرامية والمسرحية.