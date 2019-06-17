مصور يهاجم سمية الخشاب بسبب آخر جلسة تصوير لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مؤخرا مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، دون أن تشير إلى اسم مصور الجلسة، وهو المصور الفوتوغرافي محمود رؤوف، وهو ما دفع الأخير إلى مهاجمتها.

المصور اتهم الفنانة المصرية بتعمد إزالة اسمه من على الصور، حيث قال: “من الذوق والاحترام لما حد ينزل صور حد تعب فيها ينزلها زي ما هي مش يقص اللوجو ويضيع مجهود ناس.. وعلى الاقل يقول مين صاحب #الصور”.

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وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، أن الصور كانت ستنشر في إحدى المجلات، لكن بعد أن نشرتها سمية فإنها بذلك قد “اتحرقت”، حيث قال: “والصور اصلا كانت هتنزل #غلاف #مجلة وكده أتحرقت طبعا ومش هتنفع”.

وكانت سمية الخشاب قد تخلت في الجلسة عن الفستان، ولجأت للعباءة، واختارت لها عباءة لونها أصفر مشرق، أقرب للقفطان المغربي، بينما أسدلت شعرها ببساطة، واختارت ماكياج ناعم.

الفنانة المصرية وضعت الإكسسوارات وظهرت في لقطة وهي تداعب جمال الطبيعة من خلال الأزهار، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من جمهور الذي تغزل فيها من خلال التعليقات، وأحب عباءتها.