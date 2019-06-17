عادل إمام يكشف لأول مرة السبب الحقيقي لتأجيل مسلسله «فلانتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد الكثير من الأقاويل حول أسباب تأجيل عرض مسلسل “فلانتينو”، والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، خرج الفنان المصري عادل إمام عن صمته ليكشف السبب الحقيقي.

الفنان المصري نفى كل ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين شركة إنتاج المسلسل، وأنها كانت السبب الرئيسي في توقفه وخروجه من السباق الرمضاني، كما نفى تعرض العمل لمشكلات إنتاجية وتسويقية.

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الزعيم قال: “كل ما تردد في هذا الشأن أقاويل وخزعبلات ليس لها أي أساس من الصحة، ومن المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكلات إنتاجية وتسويقية، كيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وسُوّقَ له؟ كل الحكاية غير منطقية، وليس طبيعياً أن يواجه عمل لي مثل هذه العقبات”.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “توقف المسلسل وتأجيله له أسباب أخرى، أهمها دخولنا التصوير في وقت متأخر جداً، في شهر يناير، مما تسبب في حدوث أزمة زمنية، فلم يكن هناك متسعٌ من الوقت للانتهاء من كل المشاهد بالشكل الذي يرضيني ويرضي أسرة المسلسل، فأي استعجال كان سينعكس على مستوى جودة العمل، ومستحيل أن أجازف بذلك أمام جمهوري، فوجدنا أننا لم ننته تقريباً من نصف العمل”.

واستطرد: “اقترحت أسرة المسلسل التأجيل إلى ما بعد رمضان، ووافقت، فالعقل يرجّح ذلك، ولا وجود لحلول منطقية أخرى، وعموماً خروج عمل خاص بي من السباق الرمضاني ليس كارثة، ولا مشكلة، فهذا واردٌ جداً، وأراه أفضل من تقديمه تحت ضغط الاستعجال وخروجه بشكل يسيء لنا جميعا”.